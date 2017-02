Predavanje dr Vladimira Dimovskog: Visoka renesansa na severu NOVI SAD. Dr Vladimir Dimovski poziva ljubitelje umetnosti da dođu u nedelju, 5. februara 2017. u 18 časova, na Fakultet tehničkih nauka, da se upoznaju sa delima Direra, Holbajna i Brojgela. Sva trojica su bili veoma precizni u svom radu, bez obzira da li govorimo o njihovim crtežima, grafikama, slikama ili - u slučaju Direra posebno - akvarelima. Možemo ih, na neki način, nazvati hiperrealistima XVI veka. Izložba "Ikone moderne umetnosti. Ščukinova zbirka" u Fondaciji "Luj Viton" u Parizu Na ovoj izožbi je, prvi put van Rusije, prikazana jedna od najvećih privatnih kolekcija na svetu. Toliko je popularna da je njeno trajanje produženo za još dve nedelje, a radno vreme galerije u pojedinim danima biće od sedam ujutru do jedan čas iza ponoći! Izložba je otvorena 22. oktobra 2016. i trebalo je da traje do 20. februara 2017. Međutim, budući da su posetioci prosto nagrnuli da vide remek-dela koja su stigla iz Rusije - prodato je 60.000 ulaznica za prvih deset nedelja - organizatori su odlučili da njeno trajanje produže do 5. marta 2017. Pablo Pikaso - Grafike u Kući legata u Beogradu BEOGRAD. Kuća legata u Beogradu, u saradnji s Galerijom "Kos" iz Ljubljane, predstavlja od 19. januara do 5. aprila 2017. izbor radova španskog umetnika Pabla Pikasa iz njegovog najpoznatijeg i najobimnijeg ciklusa grafika "Vollard Suite". Izložba "Pikaso – izbor dela iz Vollard Suite" biće otvorena od 19. januara do 5. aprila u Kući legata i obuhvata 84 rada iz ciklusa "Vollard Suite". Slovačka neoavangarda u Muzeju savremene umetnosti Zagreb ZAGREB. Muzej savremene umetnosti Zagreb u saradnji sa Institutom za istraživanje avangarde i Kolekcijom Marinko Sudac predstavlja, od 27. januara do 10. februara 2017, izložbu Rudolfa Sikore (Žilina, 1946) i Júliusa Kollera (Piestany, 1939 — Bratislava, 2007), relevantnih protagonista istočnoevropske neoavangardne scene. Izdanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (1969 - 2016) NOVI SAD. Muzej savremene umetnosti Vojvodine tokom februara i marta 2017. priređuje izložbu "Izdanja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (1969–2016)", povodom pola veka postojanja i delovanja ove institucije. Izložba je koncipirana kroz četiri karakteristična perioda delovanja muzeja – "Izgradnja" (1969–1990), "Opstanak" (1990–2005), "Preokret – Budućnost kontinuiteta" (2005-2015), i, kao određena studija slučaja, izdvojena su izdanja MSUV-a publikovana 2016. Balint Sombati - Neuklopljivi SUBOTICA. Balint Sombati (Szombathy Bálint) poznat je subotičkoj i međunarodnoj publici po svojim multimedijalnim umetničkim projektima i akcijama, a ovom prilikom publika će ga upoznati u ulozi kustosa izložbe "Neuklopljivi" koja će biti predstavljena u Savremenoj galeriji Subotica od 20. januara do 25. februara 2017. Projekat "Enklava" predstavlja Srbiju na Venecijanskom bijenalu 2017. BEOGRAD. Srbiju će na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji – Bijenalu 2017. predstavljati projekat "Enklava – Slikarstvo, posledica ovakvog života", koautora Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića, odlučio je Programski savet zajedno sa komesarom za pripremu nastupa. Odabrani projekat biće izložen u Paviljonu "Srbija" u Veneciji, u Đardinima, od 10. maja do 26. novembra 2017. godine.