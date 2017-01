Pablo Pikaso - Grafike u Kući legata u Beogradu BEOGRAD. Kuća legata u Beogradu, u saradnji s Galerijom "Kos" iz Ljubljane, predstavlja od 19. januara do 5. aprila 2017. izbor radova španskog umetnika Pabla Pikasa iz njegovog najpoznatijeg i najobimnijeg ciklusa grafika "Vollard Suite". Izložba "Pikaso – izbor dela iz Vollard Suite" biće otvorena od 19. januara do 5. aprila u Kući legata i obuhvata 84 rada iz ciklusa "Vollard Suite". Vladimir Červenka - Fotografije u Galeriji Artget u Beogradu BEOGRAD. Galerija Artget predstavlja od 12. januara do 2. februara 2017. fotografije mr Vladimira Červenke (1942, Sofija). Diplomirao je na Fakultetu za film i televiziju FAMU u Pragu na katedri umetničke fotografije u klasi doc. Jana Šmoka 1974. Na istom fakultetu je i magistrirao. Izložba "Ikone moderne umetnosti. Ščukinova zbirka" u Fondaciji "Luj Viton" u Parizu Na ovoj izožbi je, prvi put van Rusije, prikazana jedna od najvećih privatnih kolekcija na svetu. Toliko je popularna da je njeno trajanje produženo za još dve nedelje, a radno vreme galerije u pojedinim danima biće od sedam ujutru do jedan čas iza ponoći! Izložba je otvorena 22. oktobra 2016. i trebalo je da traje do 20. februara 2017. Međutim, budući da su posetioci prosto nagrnuli da vide remek-dela koja su stigla iz Rusije - prodato je 60.000 ulaznica za prvih deset nedelja - organizatori su odlučili da njeno trajanje produže do 5. marta 2017. Balint Sombati - Neuklopljivi SUBOTICA. Balint Sombati (Szombathy Bálint) poznat je subotičkoj i međunarodnoj publici po svojim multimedijalnim umetničkim projektima i akcijama, a ovom prilikom publika će ga upoznati u ulozi kustosa izložbe "Neuklopljivi" koja će biti predstavljena u Savremenoj galeriji Subotica od 20. januara do 25. februara 2017. Predstavljanje asocijacije Apsolutno u Splitu SPLIT. Izložba "Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja" u Galeriji umetnina u Splitu predstavlja, od 10. do 29. januara 2017, selekciju video radova i dokumentiranih umetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. do 2005. godine, a čija se produkcija, proistekla iz vizuelnih umetnosti, vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja u cilju otvaranja mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Projekat "Enklava" predstavlja Srbiju na Venecijanskom bijenalu 2017. BEOGRAD. Srbiju će na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji – Bijenalu 2017. predstavljati projekat "Enklava – Slikarstvo, posledica ovakvog života", koautora Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića, odlučio je Programski savet zajedno sa komesarom za pripremu nastupa. Odabrani projekat biće izložen u Paviljonu "Srbija" u Veneciji, u Đardinima, od 10. maja do 26. novembra 2017. godine.