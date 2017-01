Vladimir Červenka - Fotografije u Galeriji Artget u Beogradu BEOGRAD. Galerija Artget predstavlja od 12. januara do 2. februara 2017. fotografije mr Vladimira Červenke (1942, Sofija). Diplomirao je na Fakultetu za film i televiziju FAMU u Pragu na katedri umetničke fotografije u klasi doc. Jana Šmoka 1974. Na istom fakultetu je i magistrirao. Izložba Tijane Kojić u galeriji ULUS-a u Beogradu BEOGRAD. U galeriji ULUS-a, od 12. do 24. januara 2017, biće predstavljena izložba beogradske umetnice Tijane Kojić (1987, Beograd) pod nazivom "Skepsis". Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je više nagrada i priznanja i oblasti slikarstva, crteža i grafike, među kojima se izdvajaju: prva nagrada na konkursu Niš Art fondacije, prva nagrada za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića. Trenutno je student doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti. Predstavljanje asocijacije Apsolutno u Splitu SPLIT. Izložba "Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja" u Galeriji umetnina u Splitu predstavlja, od 10. do 29. januara 2017, selekciju video radova i dokumentiranih umetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. do 2005. godine, a čija se produkcija, proistekla iz vizuelnih umetnosti, vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja u cilju otvaranja mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji NOVI SAD. Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine predstavljaju od 20. decembra 2016. do 20. januara 2017. izložbu radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji pod nazivom "Koreni 2" koja je konceptno nasleđe prethodne izložbe "Koreni". Cile Marinković u Cachan-u, Francuska PARRIZ / CACHAN. Specijalno za Art magazin. Izložba srpskog slikara Cileta Marinkovića otvorena je u Cachan-u (grad - predgrađe Pariza) u Galeriji l’Orangerie 12. decembra 2016. i trajaće do 28. januara 2017. Izložbu je otvorio gradonačelnik Jean-Yves Le Bouillonec koji je izjavio je da je grad Cachan posebno srećan da primi ovako velikog umetnika i da je siguran da će ova izložba biti zadovoljstvo i za širu publiku koja će umeti da prepozna njenu pravu vrednost. Projekat "Enklava" predstavlja Srbiju na Venecijanskom bijenalu 2017. BEOGRAD. Srbiju će na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji – Bijenalu 2017. predstavljati projekat "Enklava – Slikarstvo, posledica ovakvog života", koautora Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića, odlučio je Programski savet zajedno sa komesarom za pripremu nastupa. Odabrani projekat biće izložen u Paviljonu "Srbija" u Veneciji, u Đardinima, od 10. maja do 26. novembra 2017. godine.