Projekat "Enklava" predstavlja Srbiju na Venecijanskom bijenalu 2017. BEOGRAD. Srbiju će na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji – Bijenalu 2017. predstavljati projekat "Enklava – Slikarstvo, posledica ovakvog života", koautora Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića, odlučio je Programski savet zajedno sa komesarom za pripremu nastupa. Odabrani projekat biće izložen u Paviljonu "Srbija" u Veneciji, u Đardinima, od 10. maja do 26. novembra 2017. godine. Izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji NOVI SAD. Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine predstavljaju od 20. decembra 2016. do 20. januara 2017. izložbu radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji pod nazivom "Koreni 2" koja je konceptno nasleđe prethodne izložbe "Koreni". Cile Marinković u Cachan-u, Francuska PARRIZ / CACHAN. Specijalno za Art magazin. Izložba srpskog slikara Cileta Marinkovića otvorena je u Cachan-u (grad - predgradje Pariza) u Galeriji l’Orangerie 12. decdmbra 2016. i trajaće do 28. janrara 2017. Izložbu je otvorio gradonačelnik Jean-Yves Le Bouillonec koji je izjavio je da je grad Cachan posebno sretan da primi ovako velikog umetnika i da je siguran da će ova izložba biti zadovoljstvo i za širu publiku koja će umeti da prepozna njenu pravu vrednost. Projekat Razlike Akademije umetnosti iz Novog Sada u Inđiji INĐIJA. Galerija Kuće Vojnovića predstavlja od 23. decembra 2016. do 10. januara 2017. izložbu "Razlike Box" Akademije umetnosti iz Novog Sada. "Razlike Box" predstavlja segment ovogodišnje izložbe projekta Razlike koja se odvija u nekoliko gradova i galerijskih prostora u regionu. Na ovako koncipiranoj izložbi učestvuju studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nagrada Mali pečat Grafikog kolektiva za 2016. dodeljena Gordani Petrović BEOGRAD. Žiri za dodelu nagrade Mali pečat Grafičkog kolektiva u sledećem sastavu: Olivera Stojadinović, grafičarka, Bojan Otašević, grafičar i Ana Stevanović, istoričarka umetnosti jednoglasno je dodelio nagradu Mali pečat za 2016. godinu Gordani Petrović (1959, Batajnica) za grafiku "Pepeo Tire I". Vuk Vučković: Uzbudljivi gradovi - Novi Sad, Beograd, Njujork NOVI SAD. Galerija Bel Art, u saradnji sa umetničkim studijom Wolf Art, predstavlja od 16. decembra 2016. do 5. januara 2017. izložbu pod nazivom "Uzbudljivi gradovi – Novi Sad, Beograd, Njujork" autora Vuka Vučkovića (1986). Najnoviju seriju slika Vuka Vučkovića "Gradovi", predstavljaju radovi velikog formata, rađeni tehnikom ulja na platnu. Vuk detaljno slika panorame gradova, ističući sve objekte koji taj grad čine jedinstvenim i prepoznatljivim.