Vladimir Červenka - Fotografije u Galeriji Artget u Beogradu BEOGRAD. Galerija Artget predstavlja od 12. januara do 2. februara 2017. fotografije mr Vladimira Červenke (1942, Sofija). Diplomirao je na Fakultetu za film i televiziju FAMU u Pragu na katedri umetničke fotografije u klasi doc. Jana Šmoka 1974. Na istom fakultetu je i magistrirao. Marija Zdravković - Slike u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada NOVI SAD. Likovni salon Kulturnog centa Novog Sada predstavlja od 10. do 23. januara 2017. slike Marije Zdravković. Završila je doktorske studije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. "Ono što najviše privlači moju pažnju jesu prirodne strukture i njihove promene tokom vremena. Osim interesovanja za strukturu i formu svoje poslednje slike dovodim do granice sa imaginarnim." (Marija Zdravković) Izložba Tijane Kojić u galeriji ULUS-a u Beogradu BEOGRAD. U galeriji ULUS-a, od 12. do 24. januara 2017, biće predstavljena izložba beogradske umetnice Tijane Kojić (1987, Beograd) pod nazivom "Skepsis". Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je više nagrada i priznanja i oblasti slikarstva, crteža i grafike, među kojima se izdvajaju: prva nagrada na konkursu Niš Art fondacije, prva nagrada za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića. Trenutno je student doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti. Predstavljanje asocijacije Apsolutno u Splitu SPLIT. Izložba "Apsolutno sada: smrt, konfuzija, rasprodaja" u Galeriji umetnina u Splitu predstavlja, od 10. do 29. januara 2017, selekciju video radova i dokumentiranih umetničkih intervencija asocijacije Apsolutno iz Novog Sada, koja je bila aktivna od 1993. do 2005. godine, a čija se produkcija, proistekla iz vizuelnih umetnosti, vremenom proširila na interdisciplinarna istraživanja činjenica iz neposrednog okruženja u cilju otvaranja mogućnosti njihovog novog iščitavanja. Cile Marinković u Cachan-u, Francuska PARRIZ / CACHAN. Specijalno za Art magazin. Izložba srpskog slikara Cileta Marinkovića otvorena je u Cachan-u (grad - predgrađe Pariza) u Galeriji l’Orangerie 12. decembra 2016. i trajaće do 28. januara 2017. Izložbu je otvorio gradonačelnik Jean-Yves Le Bouillonec koji je izjavio je da je grad Cachan posebno srećan da primi ovako velikog umetnika i da je siguran da će ova izložba biti zadovoljstvo i za širu publiku koja će umeti da prepozna njenu pravu vrednost. Projekat "Enklava" predstavlja Srbiju na Venecijanskom bijenalu 2017. BEOGRAD. Srbiju će na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji – Bijenalu 2017. predstavljati projekat "Enklava – Slikarstvo, posledica ovakvog života", koautora Vladislava Šćepanovića, Milene Dragićević i Dragana Zdravkovića, odlučio je Programski savet zajedno sa komesarom za pripremu nastupa. Odabrani projekat biće izložen u Paviljonu "Srbija" u Veneciji, u Đardinima, od 10. maja do 26. novembra 2017. godine.