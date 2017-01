Izložba radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji NOVI SAD. Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine predstavljaju od 20. decembra 2016. do 20. januara 2017. izložbu radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Vojvodini i Srbiji pod nazivom "Koreni 2" koja je konceptno nasleđe prethodne izložbe "Koreni". Umetnici sami sebe promovišu dok institucije u Srbiji spavaju BEOGRAD. Povodom uspeha Bore Vitorca i Dragoljuba Pavlova, čije su fotografije postale deo kolekcije Muzeja moderne umetnosti (MOMA) iz Njujorka. "Muzej MOMA je otkupio 10 naših radova, fotografije performansa, za njihovu kolekciju. Taj događaj od 16. oktobra je za Dragana i mene izuzetan. U tome nas je podržala kustostkinja Muzeja Lucy Gallun", kaže za "Danas" Bora Vitorac, koji je zajedno sa Dragoljubom Pavlovom kasnih pedesetih prošlog veka delovao kao umetnički tandem "Dei Leči!" [Dei Leči! (šatrovački "Ide čile!") bio je signal za bežaniju]. Cile Marinković u Cachan-u, Francuska PARRIZ / CACHAN. Specijalno za Art magazin. Izložba srpskog slikara Cileta Marinkovića otvorena je u Cachan-u (grad - predgradje Pariza) u Galeriji l’Orangerie 12. decdmbra 2016. i trajaće do 28. janrara 2017. Izložbu je otvorio gradonačelnik Jean-Yves Le Bouillonec koji je izjavio je da je grad Cachan posebno sretan da primi ovako velikog umetnika i da je siguran da će ova izložba biti zadovoljstvo i za širu publiku koja će umeti da prepozna njenu pravu vrednost. Nagrada Mali pečat Grafikog kolektiva za 2016. dodeljena Gordani Petrović BEOGRAD. Žiri za dodelu nagrade Mali pečat Grafičkog kolektiva u sledećem sastavu: Olivera Stojadinović, grafičarka, Bojan Otašević, grafičar i Ana Stevanović, istoričarka umetnosti jednoglasno je dodelio nagradu Mali pečat za 2016. godinu Gordani Petrović (1959, Batajnica) za grafiku "Pepeo Tire I". Vuk Vučković: Uzbudljivi gradovi - Novi Sad, Beograd, Njujork NOVI SAD. Galerija Bel Art, u saradnji sa umetničkim studijom Wolf Art, predstavlja od 16. decembra 2016. do 5. januara 2017. izložbu pod nazivom "Uzbudljivi gradovi – Novi Sad, Beograd, Njujork" autora Vuka Vučkovića (1986). Najnoviju seriju slika Vuka Vučkovića "Gradovi", predstavljaju radovi velikog formata, rađeni tehnikom ulja na platnu. Vuk detaljno slika panorame gradova, ističući sve objekte koji taj grad čine jedinstvenim i prepoznatljivim. Uroš Predić - Crteži i studije iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu BEOGRAD. Galerija Fakulteta likovnih umetnosti predstavlja od 12. do 30. decembra 2016. izložbu "Uroš Predić - Crteži i studije iz zbirke Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu". Tokom trajanja izložbe biće organizovana predavanja i stručna vođenja.